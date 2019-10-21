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Строительство Строительство и недвижимость

Налоговики банкротят "Больверк"

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Межрайонная ИФНС России № 18 по Самарской области подала иск о банкротстве ООО "Больверк" — крупного строительного подрядчика, связанного с семьей бывшего главы Сергиевского района Анатолия Шипицина.

Заявление поступило, а самарский арбитраж 18 октября. Сумма претензий составляет 80,4 млн рублей. Другие подробности пока не раскрываются. 

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Больверк" было создано в 2008 г. и зарегистрировано в Самаре на ул. А. Толстого, 92. Собственником компании выступает Станислав Лобань, директором — Сергей Шипицин. Выручка компании по итогам 2018 г. составила 3,66 млрд руб., чистая прибыль - 32 млн.

Сейчас в портфеле компании 10 контрактов на стадии исполнения, их общая стоимость составляет 12,3 млрд рублей.

Крупнейшим для "Больверка" стал контракт на 7,3 млрд руб. на строительство международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерский Калининградской области. Компания также выполняет работы по реконструкции набережной в Комсомольске-на-Амуре, берегоукреплению оз. Байкал в Иркутской области, укрепление участка берега Охотского моря в Магадане и т.д.

В последнее время компания сталкивается с проблемами при реализации проектов, срывая сроки и накапливая задолженности.

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