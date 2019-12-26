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В Тольятти суд арестовал подозреваемого по "мясному делу"

ТОЛЬЯТТИ. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 26 декабря, суд Центрального района Тольятти удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого в закупках некачественного мяса для детских учреждений. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, дело возбудили по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей"). 25 декабря в связи с этим, по данным Волга Ньюс, задержали Алексея Флегентова — "фактического директора" компаний "Мясная провинция" и "Мясной провиант".

По данным следственного комитета, некачественное мясо предприниматель поставлял в школьные и дошкольные учреждения Сызранского, Елховского, Похвистневского, Борского, Сергиевского, Большеглушицкого Шенталинского, Красноярского районов и Тольятти.

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