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Преступления Происшествия

Задержан подозреваемый по делу о гнилом мясе в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти задержан подозреваемый по делу о гнилом мясе, которое поставлялось в детские сады и школы города, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Фото: СУ СК по Самарской области

По данным источников портала "Волга Ньюс", речь якобы идет об Алексее Флегентове — "фактическом директоре" компаний "Мясная провинция" и "Мясной провиант". Планируется, что вопрос об избрании ему меры пресечения будет решаться 26 декабря.

По версии следствия 39-летний мужчина занимался реализацией некачественной мясной продукции в учреждения Самарской области по доверенности от данных ООО.

Сообщается, что в ходе следствия было изъято более 230 образцов мясной продукции для исследования на предмет ее соответствия нормам безопасности для употребления в пищу. В настоящее время установлено, что в 18 образцах содержались бактерии, которые могут оказать негативное влияние на здоровье человека.

"Некачественная мясная продукция поставлялась в школьные дошкольные учреждения Сызранского, Елховского, Похвистневского, Борского, Сергиевского, Большеглушицкого Шенталинского, Красноярского районов и города Тольятти Самарской области", — заявляют в СК.

По уголовному делу назначены криминалистические экспертизы, с целью определения качества поставляемой продукции. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, следствие проверяет на причастность к совершению преступления других сотрудников ООО "Мясная продукция" и ООО "Мясной провиант".

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Самарской области.

По данным ИАС Seldon.Basis, Алексей Флегентов выступает директором ООО "Агрофирма Рассвет", специализирующейся на оптовой торговле мясом и мясными продуктами. Владелица компании Ольга Флегентова. 

Директором и единственным владельцем и "Мясной провинции", и "Мясного провианта" выступает Наталия Рябинина. Обе организации зарегистрированы в Тольятти по адресу ул. Базовая, 20.

"Мясной провиант" был учрежден в августе 2019 г. и его финансовые показатели не раскрываются. "Мясная провинция" работает с февраля 2017 года. В 2018 г. она выручила 185,6 млн руб. при чистой прибыли — 1,6 млн рублей.

В соцсетях опубликовано исследование 233 проб мяса, взятых в ООО "Мясной провиант" 11 декабря. За исключением единичных проб в результатах исследований указано "несвежее" и/или "мясо больного животного".

Напомним, ранее региональное управление Следственного комитета сообщило, что возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей").

В его основу лег факт поставки "в детсад и школу в Самарской области мясной продукции, не отвечающей требованиям безопасности".

В мэрии Тольятти при этом отрицали, что "гнилое" мясо попадало в образовательные учреждения. 

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