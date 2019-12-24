Мэрия Тольятти: информация о поставках в детсады гнилого мяса не подтвердилась

В понедельник, 23 декабря, в администрации Тольятти в ходе аппаратного совещания обсудили ситуацию с появлением в соцсетях данных о поставках в дошкольные учреждения города мясо больных и павших животных.

Заместитель главы Автограда Юлия Баннова прокомментировала, что в Тольятти в период с 11 по 20 декабря в рамках внеплановой проверки представители прокуратуры города совместно с Самарской областной ветеринарной лабораторией проверили пять муниципальных учреждений дошкольного образования. Проверяющие провели визуальный осмотр мяса, ознакомились с документами, а также осуществили отбор мясной продукции.

Чиновница рассказала, что в период проведения лабораторных исследований изъятое мясо находилось на ответственном хранении и соответственно в пищу детям не поступало. По ее словам, на запрос департамента образования, который был направлен в вышеназванные проверяющие инстанции с просьбой представить результаты проверки, ответа пока не поступало.

Однако, на прошлой неделе по поручению городских чиновников в муниципальных учреждениях началась собственная проверка качества мясной продукции на соответствие органолептическим, ветеринарным и другим требованиям.

"На 22 декабря больше половины муниципальных дошкольных учреждений уже представили результаты лабораторных исследований, согласно которым мясо, поставляемое к ним, соответствует всем нормативным требованиям. Подробная информация вскоре будет обобщена и представлена общественности. Помимо прочего, руководителям школ и детсадов поручено усилить контроль за поставщиками и качеством поставляемых продуктов. Кроме того, департамент образования подал заявку в управление Россельхознадзора по Самарской области с просьбой организовать дополнительную проверку мяса, которое поступает в образовательные учреждения," — заявила Юлия Баннова.

Замглавы Тольятти также сообщила, что по сообщению главного врача тольяттинской городской детской многопрофильной больницы № 1 Светланы Гаршиной, в период с 12 по 19 декабря в городе повышенной заболеваемости у детей по болезням желудочно-кишечного тракта не наблюдалось.

"Качество питания в детсадах города продолжает оставаться на контроле администрации и надзорных органов", — сообщила Баннова.

Глава Тольятти Сергей Анташев поручил руководителю департамента образования следить за темой и проводить дополнительные проверки, установив персональную ответственность руководителей детсадов и школ. Также он дал поручение департаменту безопасности выяснить источник информации.

"Здоровье детей — это самый важный вопрос. Но важно также и разобраться откуда пошла эта информация по соцсетям, кто первоисточник. Если выяснится, что это надуманный полностью факт, цель которого провокация, то нужно разыскать виновных и обратиться в суд," — считает глава администрации Автограда.

Напомним, ранее региональное управление Следственного комитета сообщило, что в Тольятти возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей").

По версии следствия, в декабре 2019 г. сотрудники ООО "Мясная продукция" и ООО "Мясной провиант" поставили в детсад и школу в Самарской области мясную продукцию, не отвечающую требованиям безопасности.