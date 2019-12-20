В Тольятти возбудили уголовное дело из-за опасного мяса в детсаду и школе

В Тольятти возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей"). Об этом сообщили в СК РФ.

По версии следствия, в декабре 2019 г. сотрудники ООО "Мясная продукция" и ООО "Мясной провиант" поставили в детсад и школу в Самарской области мясную продукцию, которая не отвечала требованиям безопасности.

Сейчас по уголовному делу назначены криминалистические экспертизы для определения качества продукции.

Расследование уголовного дела продолжается.