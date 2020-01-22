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Преступления Происшествия

В пос. Волжский задержан подозреваемый в угоне автомобиля с ребенком

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции задержали молодого человека, подозреваемого в угоне автомобиля в Кинеле, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Молодой человек 1996 года рождения проживает в пос. Волжский Самарской области. "Автомобиль обнаружен недалеко от места его проживания и изъят. Решается вопрос об избрании молодому человеку меры пресечения", — сообщили в областном ГУ МВД.

Напомним, автомобиль ВАЗ-21102 с четырехлетним ребенком в салоне был угнан утром 20 января с ул. Ульяновской в Кинеле. Обнаружившая пропажу автомобиля мать мальчика сразу сообщила о случившемся в полицию. В городе был объявлен план "Перехват".

Ребенок вскоре нашелся. По предварительной версии, забравший машину человек высадил мальчика у магазина и уехал. Малыш не испугался и не растерялся. Он сказал продавцам, что потерялся, и они вызвали полицию.

По факту случившегося ведется проверка.

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