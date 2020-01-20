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Преступления Происшествия

Следователи начали проверку по факту покушения на похищение ребенка

КИНЕЛЬ. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственный отдел по Кинелю СУ СК РФ по Самарской области начал доследственную проверку по факту покушения на похищение малолетнего ребенка. Об этом сообщили в областном СУ СК.

Напомним, 20 января, примерно в 7:00, местная жительница припарковала машину возле школьного двора и пошла со старшим сыном в образовательное учреждение. В салоне на переднем сиденье в детском кресле остался четырехлетний ребенок. Мотор автомобилистка не глушила, в салоне находились ключи и документы. Когда она вернулась, машины не было. О случившемся женщина сообщила в полицию. Через некоторое время ребенка обнаружили около магазина.

"Изучаются видеозаписи с камер наблюдения. Судебно-медицинское освидетельствование не обнаружило на теле ребенка повреждений. Устанавливают личность мужчины, который совершил угон. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отметили в СУ СК.

Ход и результаты проверки контролируют в региональном следственном управлении.

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