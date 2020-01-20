Следователи начали проверку по факту покушения на похищение ребенка

Следственный отдел по Кинелю СУ СК РФ по Самарской области начал доследственную проверку по факту покушения на похищение малолетнего ребенка. Об этом сообщили в областном СУ СК.

Напомним, 20 января, примерно в 7:00, местная жительница припарковала машину возле школьного двора и пошла со старшим сыном в образовательное учреждение. В салоне на переднем сиденье в детском кресле остался четырехлетний ребенок. Мотор автомобилистка не глушила, в салоне находились ключи и документы. Когда она вернулась, машины не было. О случившемся женщина сообщила в полицию. Через некоторое время ребенка обнаружили около магазина.

"Изучаются видеозаписи с камер наблюдения. Судебно-медицинское освидетельствование не обнаружило на теле ребенка повреждений. Устанавливают личность мужчины, который совершил угон. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отметили в СУ СК.

Ход и результаты проверки контролируют в региональном следственном управлении.