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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Кинеле угнали машину с ребенком и высадили его у магазина

КИНЕЛЬ. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 20 января, примерно в 7:50, по предварительным данным, неизвестный угнал автомобиль ВАЗ-21102 с четырехлетним ребенком в салоне, стоявший с запущенным двигателем неподалеку от детского сада на ул. Ульяновской в Кинеле, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в правоохранительных органах.

Обнаружившая вскоре пропажу автомобиля мама мальчика сразу сообщила о случившемся в полицию, в связи с чем в городе был объявлен план: "Перехват".

К счастью, ребенок вскоре нашелся. По предварительной версии, забравший машину человек высадил мальчика у магазина и уехали. Малыш не испугался и не растерялся. Он сказал продавцам, что потерялся и они вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка забрали мальчика из магазина, привезли в отдел полиции к маме.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, ребенок чувствует себя нормально и какая-либо помощь ему не потребовалась. Сейчас полицейские продолжают поиск автомобиля. По факту случившегося проводится проверка.

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