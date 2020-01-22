По факту кражи автомобиля с ребенком в Кинеле возбудили уголовное дело

По факту кражи автомобиля с ребенком в салоне, произошедшей утром 20 января в Кинеле, полицейские возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, ВАЗ-21102 с четырехлетним ребенком в салоне был угнан утром 20 января с ул. Ульяновской в Кинеле. Обнаружившая пропажу мать мальчика сразу обратилась в полицию.

Ребенок вскоре нашелся. Забравший машину человек высадил мальчика у магазина. Малыш пожаловался продавцам, что потерялся, и те вызвали полицию.

На следующий день оперативники задержали подозреваемого в краже. Им оказался 23-летний житель Волжского района.

"Как и предполагали полицейские, похищение человека произошло случайно, целью незадачливого вора был исключительно автомобиль. Заметив же на заднем сиденье ребенка, он высадил мальчика, который сам и добрел до магазина. Похищенное авто возвращено владелице", — пояснили в пресс-службе областного полицейского главка.

По факту кражи транспортного средства возбудили уголовное дело. Расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

Материал по нахождению в похищенном автомобиле малолетнего ребенка передали в СК РФ по Самарской области для принятия процессуального решения.