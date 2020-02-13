В Самарской области прогнозируется теплый февраль

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По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде февраля средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 6.5º. В выходные в Самарской области будет идти снег, сообщает Приволжское УГМС.