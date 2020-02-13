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Общество

В Самарской области прогнозируется теплый февраль

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде февраля средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 6.5º. В выходные в Самарской области будет идти снег, сообщает Приволжское УГМС.

В четверг днем, 13 февраля, облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C. Местами гололедица.

В пятницу, 14 февраля, ночью небольшой снег. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C.
при прояснении до -18. Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Небольшой снег.
Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C. Местами гололедица.

В субботу, 15 февраля, ночью местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C. при прояснении до -18. Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. Местами гололедица.

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