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Преступления Происшествия

На экс-судью Ивана Ежова все же возбудили уголовное дело

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель СК РФ по материалам УФСБ России по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего судьи Автозаводского райсуда Тольятти Ивана Ежова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: i027.radikal.ru

Экс-судье вменяют п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Уголовное дело отправили следователю второго отдела по расследованию особо важных дел областного СУ СК.

Напомним, по версии следствия, не позже декабря 2018 г. к судье обратился знакомый и попросил вынести объективное решение по уголовному делу о вымогательстве. А в январе 2019 г., рассматривая это дело, Ежов якобы решил воспользоваться обстоятельствами и сказал знакомому, что изменил квалификацию дела с вымогательства на самоуправство и освободил обвиняемого от уголовной ответственности. Также судья попросил передать ему в качестве благодарности миллион рублей.

После этого предполагаемый посредник и бывший подсудимый обратились в ФСБ. В марте 2019 г. уже в рамках оперативного эксперимента посредник передал 550 тыс. руб. (305 тыс. руб. и муляжа 245 тыс. рублей).

Осенью 2019 г. ККС Самарской области прекратила судейские полномочия Ежова.

Расследование уголовного дела продолжается.

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