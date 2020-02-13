На экс-судью Ивана Ежова все же возбудили уголовное дело

Председатель СК РФ по материалам УФСБ России по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего судьи Автозаводского райсуда Тольятти Ивана Ежова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Экс-судье вменяют п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Уголовное дело отправили следователю второго отдела по расследованию особо важных дел областного СУ СК.

Напомним, по версии следствия, не позже декабря 2018 г. к судье обратился знакомый и попросил вынести объективное решение по уголовному делу о вымогательстве. А в январе 2019 г., рассматривая это дело, Ежов якобы решил воспользоваться обстоятельствами и сказал знакомому, что изменил квалификацию дела с вымогательства на самоуправство и освободил обвиняемого от уголовной ответственности. Также судья попросил передать ему в качестве благодарности миллион рублей.

После этого предполагаемый посредник и бывший подсудимый обратились в ФСБ. В марте 2019 г. уже в рамках оперативного эксперимента посредник передал 550 тыс. руб. (305 тыс. руб. и муляжа 245 тыс. рублей).

Осенью 2019 г. ККС Самарской области прекратила судейские полномочия Ежова.

Расследование уголовного дела продолжается.