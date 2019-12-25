Следствие опровергло информацию о том, что судья Иван Ежов избежал уголовного преследования

Представители СУ СК РФ по Самарской области назвали несоответствующей действительности появившуюся накануне информацию о том, что судья Иван Ежов избежал уголовного преследования из-за того, что ВККС не согласилась на возбуждение в отношении него уголовного дела.

По мнению ведомства, авторы публикаций процессуально неверно интерпретировали решение ВККС о прекращении производства по представлению председателя СК РФ.

"Суд не отказал в даче согласия на возбуждение уголовного дела, а прекратил производство по представлению председателя СК РФ в связи изменениями уголовно-процессуального законодательства в части порядка согласования возбуждения уголовных дел в отношении судей районных, городских, межрайонных судов, а также мировых судей. Это решение не может повлиять на возбуждение уголовного дела, так как ранее ККС уже дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи", — прокомментировали в следствии.