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ВККС прекратила производство по делу судьи Ежова, попавшего в разработку ФСБ

МОСКВА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Высшая квалификационная коллегия судей прекратила производство по представлению главы СКР Александра Бастрыкина в отношении судьи Автозаводского районного суда Тольятти Ивана Ежова, подозреваемого в получении крупной взятки, сообщает pravo.ru.

Напомним, в марте в СМИ появилась информация, что в Тольятти в разработку сотрудников ФСБ попал судья с 28-летним стажем Иван Ежов. Его якобы заподозрили в получении взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Обвинение связано с делом некоего Сеидова, которого обвиняли в серьезном преступлении — вымогательстве в особо крупном размере (ст. 163 УК). Судья переквалифицировал его на гораздо более мягкий состав — "Самоуправство" (ст. 330 УК) — и назначил штраф.

За это, по версии Следственного комитета, он попросил адвоката Алиева передать ему вознаграждение в размере 1,1 млн рублей. Защитник обратился к правоохранителям. Ежова задержали при передаче меченых 550 тыс. рублей.

7 июня квалификационная коллегия судей Самарской области удовлетворила представление председателя СК РФ Александра Бастрыкина и согласилась на возбуждение уголовного дела в отношении Ежова. Это решение обжаловали, но ВККС оставила его без изменения.

Теперь следователи еще раз попросили дать им согласие на возбуждение уголовного дела, но уже у ВККС. Представитель СКР на заседании объяснил это действие "изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс".

Судья Иван Ежов пришел на заседание ВККС. Он назвал задержание провокацией и заявил, что никогда не пользовался своим служебным положением для улучшения положения имущественного.

Заслушав аргументы сторон, ВККС решила прекратить производство по представлению Бастрыкина. Мотивов своего решения ВККС на заседании не огласила.

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