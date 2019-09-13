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Областная ККС удовлетворила заявление судьи, попавшего в поле зрения ФСБ, о прекращении полномочий

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 сентября, в здании облсуда состоялось заседание Квалификационной коллегии судей Самарской области. Она удовлетворила заявление судьи Автозаводского районного суда Тольятти Ивана Ежова о прекращении полномочий судьи по пп. 1 п. 1 ст. 14 Закона РФ "О статусе судей в РФ". Об этом сообщили в суде.

Напомним, в марте в СМИ появилась информация, что в Тольятти в разработку сотрудников ФСБ попал судья Автозаводского райсуда Иван Ежов. Его якобы заподозрили в получении взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Спецоперация якобы проводилась после передачи 500 тыс. рублей. Деньги затем были найдены в доме судьи, а на его руках обнаружили вещество, которым они были помечены. Эти средства (всего 1 млн руб.) якобы предназначались за вынесение мягкого приговора.

По данным СМИ, санкцию на проведение оперативных мероприятий давал и. о. председателя облсуда Вадим Кудинов.

7 июня, квалификационная коллегия судей Самарской области удовлетворила представление председателя СК РФ Александра Бастрыкина и согласилась на возбуждение уголовного дела в отношении Ежова. Это решение обжаловали, но ВККС оставила его без изменения.

Официальных сообщений о возбуждении уголовного дела в отношении судьи Ежова пока не поступало.

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