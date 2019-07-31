Судье Ежову не удалось обжаловать разрешение на уголовное преследование

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) оставила без изменения решение коллег Самарской области от 7 июня, которые санкционировали возбуждение уголовного дела в отношении судьи Автозаводского районного суда Тольятти Ивана Ежова.

Напомним, ему вменяют п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). В доме судьи нашли деньги, которые якобы предназначались за вынесение мягкого приговора.

7 июня областная ККС дала согласие на уголовное преследование Ежова. Он обратился в высшую квалификационную коллегию, где его жалобу оставили без удовлетворения.