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Происшествия

На ул. Советской в направлении "из города" встали трамваи

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 13 февраля, в Самаре на пересечении улиц Советской и Победы примерно в 16:46 сломался трамвай, следовавший по маршруту №24 в направлении из города.

По информации МП "Трамвайно-троллейбусное управление", водитель обнаружила, что произошел излом оси. Пассажиры покинули трамвай.

На месте происшествия сейчас работает аварийно-восстановительная бригада.

По информации ТТУ, трамваи пустят снова через 40-45 минут.

По словам очевидцев, сейчас трамваи в этом направлении доезжают до ул. Советской и сворачивают в сторону 15 микрорайона.

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