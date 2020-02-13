На ул. Советской в направлении "из города" встали трамваи

В четверг, 13 февраля, в Самаре на пересечении улиц Советской и Победы примерно в 16:46 сломался трамвай, следовавший по маршруту №24 в направлении из города.
По информации МП "Трамвайно-троллейбусное управление", водитель обнаружила, что произошел излом оси. Пассажиры покинули трамвай.
На месте происшествия сейчас работает аварийно-восстановительная бригада.
По информации ТТУ, трамваи пустят снова через 40-45 минут.
По словам очевидцев, сейчас трамваи в этом направлении доезжают до ул. Советской и сворачивают в сторону 15 микрорайона.