Для расчистки пути до Рождествено по Волге пройдет ледокол

Для организации переправы от Самары до Рождествено по Волге пройдет ледокол. Об этом в социальной сети написал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Из-за тяжелой ледовой обстановки и образования торосов суда на воздушной подушке выходят из строя. Хотя ремонт ведется круглосуточно, люди все равно испытывают трудности. Сегодня доложили, что обломки льда закрыли вход в Рождественскую воложку, и транспорт вообще не ходил. Поручил пустить ледокол, чтобы уже в ближайшие дни между населенными пунктами без проблем смогли ходить воздушные подушки", — написал глава региона.