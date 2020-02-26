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Общество

Для расчистки пути до Рождествено по Волге пройдет ледокол

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для организации переправы от Самары до Рождествено по Волге пройдет ледокол. Об этом в социальной сети написал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Фото: .life azarov

"Из-за тяжелой ледовой обстановки и образования торосов суда на воздушной подушке выходят из строя. Хотя ремонт ведется круглосуточно, люди все равно испытывают трудности. Сегодня доложили, что обломки льда закрыли вход в Рождественскую воложку, и транспорт вообще не ходил. Поручил пустить ледокол, чтобы уже в ближайшие дни между населенными пунктами без проблем смогли ходить воздушные подушки", — написал глава региона.

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