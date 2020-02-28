16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области прогнозируются дождь и гололедица Cтанок военного времени c "Кузнецова" передадут в московский музей В Самарской области объявили желтый уровень опасности: усилится ветер В филармонии наградят победительниц областной акции "Женщина Самарской области-2019" Самарская областная научная библиотека представила проект "Пространство открытого чтения"

Общество

В Самарской области прогнозируются дождь и гололедица

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха в ночные часы опустится в область отрицательных значений, создавая условия для образования гололедицы. В последующем наш регион окажется во власти отрога антициклона с юга и юго-востока, но на его фоне будут перемещаться фронтальные разделы атлантических циклонов, не давая холодному воздуху Арктики проникать в средние и южные широты, сообщает Приволжское УГМС.

В пятницу, 28 февраля, облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер южный 8-13 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +2...+7 °C.

В субботу, 29 февраля, ночью облачно с прояснениями. Небольшие местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха -2...+3 °C. Днем небольшие местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -2...+3 °C.

В воскресенье, 1 марта, ночью без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C.
Местами гололедица. Днем без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -2...+3 °C.
Местами гололедица.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре появился новогодний трамвай

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1