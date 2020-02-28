В Самарской области прогнозируются дождь и гололедица

Интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха в ночные часы опустится в область отрицательных значений, создавая условия для образования гололедицы. В последующем наш регион окажется во власти отрога антициклона с юга и юго-востока, но на его фоне будут перемещаться фронтальные разделы атлантических циклонов, не давая холодному воздуху Арктики проникать в средние и южные широты, сообщает Приволжское УГМС.

В пятницу, 28 февраля, облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер южный 8-13 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +2...+7 °C.

В субботу, 29 февраля, ночью облачно с прояснениями. Небольшие местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха -2...+3 °C. Днем небольшие местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -2...+3 °C.

В воскресенье, 1 марта, ночью без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C.

Местами гололедица. Днем без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -2...+3 °C.

Местами гололедица.