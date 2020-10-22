СберМаркет начал продавать товары по цене ниже, чем в обычном магазине

Федеральный сервис доставки продуктов СберМаркет расширил выгодные предложения для своих клиентов. Теперь пользователи сервиса могут не только заказать продукты с доставкой на дом по цене офлайн-магазина, но и приобрести товары даже ниже цены полки.

Сегодня в каталоге сервиса порядка 100 наименований товаров, которые можно приобрести по цене ниже, чем на полке магазина. В категорию включены самые популярные товары сервиса СберМаркет: молоко, сыр, сметана и другие товары первой необходимости. Спецпредложение доступно при заказе из сетей METRO, ЛЕНТА и АШАН.

"Теперь СберМаркет позволяет купить товары по цене даже ниже, чем если бы клиент сам отправился в магазин. По данным компании, СберМаркет выбирают те, для кого важно экономить не только свое время, но и деньги", — говорит Владимир Камионко, директор по развитию регионов СберМаркета.

Заказ можно оформить через приложение или сайт. Выбирать товары будут профессиональные сборщики, которые прошли курсы и сдали квалификационные тесты. Они упакуют все в пакеты и термобоксы, а курьеры доставят их до дверей в выбранный двухчасовой интервал с 10 до 23 часов.

При заказе продуктов через СберМаркет действует услуга бесконтактной доставки. Курьер оставит пакеты у двери, после чего свяжется с клиентом и сообщит об этом. В этом случае оплата заказа осуществляется картой онлайн. Списание средств происходит только после того, как сборщик оплатит покупку на кассе.