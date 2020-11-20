На замначальника полиции Самары возбудили дело

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области в четверг, 19 ноября, возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника управления МВД России по Самаре — начальника полиции Вячеслава Хомских по п. "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Об этом Волга Ньюс сообщил источник в правоохранительных органах. В пресс-службах СУ СК и областного ГУ МВД информацию не комментируют.

По версии следствия, в конце марта 2011 г. Вячеслав Хомских, занимавший тогда должность замначальника оперативно-розыскной части криминальной милиции по линии уголовного розыска № 4 ГУВД по Самарской области, лично получил взятку от "Гафурова В.В." в виде автомобиля ВАЗ 212140 ("Нива") стоимостью 301,5 тыс. рублей.

Взятка, как полагает следствие была передана недалеко от дома № 43 о ул. 22 Партсъезда в Самаре за способствование "незаконному бездействию в пользу взяткодателя и иных лиц" в случае выявления нарушений законодательства в противоправной деятельности "Гафурова В.В., Рыжова А.А. и иных лиц", а "равно за попустительство по службе".

Меру пресечения Вячеславу Хомских пока избирать не планирует, сообщил Волга Ньюс источник в силовых структурах.

Вячеслав Хомских родился в 1969 г. в Челябинске, в органах внутренних дел — с 1992 года. После завершения в 1996 г. Уфимского юридического института МВД России по специальности "юриспруденция" он поступил на службу в УВД Омской области на должность оперуполномоченного. Долгое время проработал в криминальной милиции УВД Омской области.

ГУ МВД России по Самарской области Вячеслав Хомских был переведен в марте 2011 года, а с января 2012 г. он занял должность заместителя начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области. В марте 2015 г. Вячеслав Хомских возглавил отдел МВД России по Красноярскому району, а в июне того же года перешел на должность заместителя начальника Управления МВД России — начальника полиции.

Таким образом, инцидент, который вменяет Вячеславу Хомских следствие, произошел почти сразу после его перевода в Самарскую область из Омска.

Как сообщалось в СМИ ранее, имена Алексея Рыжова и Сергея Гафурова связывают с ОПС "Законовские". Получение взяток от представителей этого преступного сообщества фигурирует в уголовном деле бывшего замруководителя областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова. Более того, как сообщали местные СМИ еще в 2018 г., в рамках расследования этих эпизодов якобы были проведены обыски дома и на работе у некоторых сотрудников полиции, в том числе — у Вячеслава Хомских.