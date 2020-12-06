По факту гибели людей при падении крана с моста у Климовки возбуждено дело

Следственным отделом по городу Сызрань СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по факту гибели людей при падении гусеничного крана с технологического моста у с. Климовка, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ЧП произошло примерно в 08:15. В результате происшествия двое мужчин погибли. Ещё трое человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, двоим из них сейчас оказывается медицинская помощь, а третий пострадавший от госпитализации отказался.

По факту происшедшего по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причин ему предшествующих.