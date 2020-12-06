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Возле с. Климовка упал в Волгу гусеничный кран, два человека погибли

ШИГОНЫ. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 6 декабря, с технологического моста через р. Волга в районе с. Климовка упал в воду гусеничный кран "SENNEBOGEN 7700", сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

В результате происшествия два погибли двое мужчин. Еще три человека пострадали, двое из них госпитализированы в ГБУЗ СО "Сызранская ЦГБ", один от госпитализации отказался.

Водолазами Поискового-спасательной службы проведено обследование местности, 7 декабря запланировано проведение работ по поиску погибших.

Для ликвидации происшествия задействовано 26 человек и 12 единиц техники.

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