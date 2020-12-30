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Происшествия

В Жигулевске молодой водитель дважды сель за руль пьяным

ЖИГУЛЕВСК. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники ГИБДД в Жигулевске остановили за нарушение ПДД 20-летнего водителя Lada Priora. При общении с водителем сотрудники полиции заметили в его поведении внешние признаки опьянения. Водитель был отстранен от управления автомобилем и отправлен на медосвидетельствование, которое подтвердило факт опьянения.

В ходе проверки личности водителя выяснилось, что в июне текущего года мужчина был привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения" и ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком десять суток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Гид потребителя

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