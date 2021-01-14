Начался суд над группой Филимошина

В среду, 13 января, в Красноярском районном суде старший помощник прокурора района Александр Ващев зачитал обвинение девятерым подсудимым, которым вменяют ряд тяжких преступлений, совершенных по заказу. Это так называемая банда Филимошина, которая по данным правоохранителей осуществляла свою противозаконную деятельность на территории Самарской области с 2016 по 2019 год.

На суде за решеткой сидели семеро. Их из следственного изолятора сопровождали сотрудники Росгвардии с собаками. А находящегося под домашним арестом главаря контролировал один судебный пристав. Самым безобидным следствию показался участвовавший в поджоге Клишненко: он находится под подпиской о невыезде.

Согласно версии предварительного следствия, действия подсудимых квалифицируются как совершенные в составе преступной группы. Организацию этой группы вменяют 61-летнему Андрею Филимошину и Василию Граку, который уговорили на тот момент 23-летнего Максима Фольца, 27-летнего Валерия Сарибеков, 25-летнего Василия и 30-летнего Павла Немовых заняться криминальным бизнесом.

Молодые люди уже были судимы за кражи, угон автомобиля и незаконный оборот оружия. Фольц с Немовым-старшим в свою очередь вовлекли в шайку 26-летних Федора Колычева и Александра Клишненко, а также 21-летнего Якова Калинкина. У группы в распоряжении были пять автомобилей. Их базой стал дачный участок в СДТ "Василек" в с. Лопатино Волжского района.

Первый эпизод, зафиксированный предварительным следствием, датируется 10 февраля 2016 г., когда было совершено нападение на 26-летнего Григория Мукоедова. Четверо участников банды в балаклавах, дождавшись, когда жертва приедет к себе домой в п. Алексеевка Кинельского района, следом за машиной вошли в гараж, выволокли Мукоедова из салона и избили, попинав ногами по лицу. Чтобы потерпевший не смог оперативно связаться с полицией, его телефон растоптали и заодно украли из салона травматический револьвер стоимостью более 28 тыс. рублей.

За исполнение этого заказа главарь Филимошин получил 50 тыс. руб., разделив их между членами группы по своему усмотрению.

Следующий заказ был исполнен 21 июля того же года. В п. Рощинский вчетвером, избив владельца местного магазина Евгения Петина, нападавшие причинили ему тяжкий вред здоровью в виде переломов нескольких костей черепа.

Аналогичное преступление было совершено через год — 2 августа 2017 года. В селе Тимашево жестоко покалечили 33-летнего Сергея Ключникова.

Вскоре поступил очередной заказ, и Филимошин на своем катере Weldcraft отвез четверых исполнителей к пристани у с. Екатериновка. Вооруженные лестницей для преодоления забора, вилами для отпора нападения сторожевого пса и скотчем для связывания охранника парни подожгли с помощью трех канистр бензина особняк 69-летнего гражданина Карташева, расположенный неподалеку от причала. При этом нападении пострадал сторож Казаков, которому причинили множественные переломы лицевой части черепа и ребра. Материальный ущерб составил более 11 миллионов рублей. Исполнители же, согласно обвинению, получили "за труды" по 50 тыс. рублей.

Перед тем как попасть в руки правоохранителей, филимошинцы сильно избили еще четверых мужчин, в том числе и начальника Территориального управления Росимущества Айвара Кинжабаева. При этом предварительным следствием вменяется и порча имущества жены Айвара Кинжабаева. Якобы Грак проколол колесо ее автомобиля стоимостью 18 тыс. рублей.

В мае же 2019 года Филимонов с Граком решили освоить такой метод добычи средств к существованию как вымогательство. Жертвой выбрали работника Пестравского молокозавода Андреева. С мужчины потребовали выплачивать по 70 тыс. руб. ежемесячно, в противном случае бандиты грозились сообщить руководству предприятия о якобы хищениях Андреевым продукции. В следующий визит сумма "вознаграждения за молчание" поднялась уже до 150 тыс. рублей.

На этом парни и погорели: 25 июня 2019 г. полицейские надели на них наручники.

В этом уголовным деле 96 томов, и федеральной судье Наталье Тремасовой придется рассматривать его не один месяц.