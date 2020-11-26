Назначено первое заседание по делу о нападении на Айвара Кинжабаева

На 2 декабря в Красноярском райсуде Самарской области назначили первое заседание по уголовному делу девяти обвиняемых в нападении на Айвара Кинжабаева. Об этом сообщают в суде.

Напомним, фигурантами этого уголовного дела являются Андрей Филимошин, Василий Грак, Валерий Сарибеков, Павел Немов, Максим Фольц, Федор Колычев, Василий Немов, Яков Калинкин и Александр Клишненко.

В зависимости от роли каждого их обвиняют по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), ч. 1 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение и повреждение имущества путем поджога"), п. "г", "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное организованной группой, с применением оружия"), ч. 1 ст. 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища") и п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное организованной группой").

По версии следствия, 10 ноября 2018 г. примерно в 20:00 несколько человек проникли в дом в Красноярском районе и напали на Айвара Кинжабаева, на тот момент исполнявшего обязанности руководителя Росимущества по Москве. Чиновник получил тяжкие травмы. Нападавшие были в масках, что впоследствии затруднило их опознание потерпевшим и свидетелями.

В июне 2019 г. задержали семерых мужчин, предположительно, причастных как к нападению на Кинжабаева, так и к иным аналогичным заказным нападениям. Из задержанных в нападении на руководителя ТУ Росимущества в Самарской области обвиняют Василия Грака, Павла Немова и Максима Фольца. Правоохранители считают, что за нападение они получили от 125 тыс. до 150 тыс. рублей.

Был задержан и предполагаемый посредник - Андрей Филимошин. Свою причастность к преступлению он отрицает.

Основной версией преступления считают профессиональную деятельность Кинжабаева.

По версии следствия, Грак и Филимошин, судимые за бандитизм и убийство, в 2016 г. создали ОПГ, в которую вовлекли остальных обвиняемых. В течение трех лет Василий Грак, Павел Немов, Максим Фольц, Василий Немов, Валерий Сарибеков, Федор Колычев, Яков Калинкин и Александр Клишненко совершили 13 преступлений, в том числе участвовали в 11 заказных нападениях на жителей Самарской области за вознаграждения от 40 тыс. до 200 тыс. рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники областных УФСБ и ГУ МВД.