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Преступления Происшествия

Обвиняемым в деле о смерти из-за обрушения стены в отделе полиции стал выживший рабочий

ЧАПАЕВСК. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В суд Чапаевска с утвержденным обвинительным заключением направили уголовное дело о смерти во время ремонта в отделе полиции. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Обвинение по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") предъявили второму участнику работ.

Напомним, 24 января 2020 г. мужчина вместе с напарником проводил работы в спецпомещении для содержания задержанных в отделе МВД по Чапаевску. Из-за нарушения техники безопасности во время демонтажа обрушилась кирпичная перегородка. В результате погиб 21-летний рабочий. Второй рабочий получил травмы.

Ранее сообщалось, что ремонт проводили по устной договоренности руководства отдела с рабочими. И изначально уголовное дело возбудили по факту халатности сотрудников отдела МВД, повлекшей смерть (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

По нынешней версии, обвиняемый хотел сократить время работы и начал разрушать перфоратором нижнюю линию кирпичной кладки, что повлекло неконтролируемое обрушение.

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