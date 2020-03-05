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Преступления Происшествия

Из-за смерти рабочего под обрушившейся стеной в отделе полиции возбудили уголовное дело

ЧАПАЕВСК. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске возбудили уголовное дело по факту халатности сотрудников городского отдела МВД, повлекшей смерть (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, в отделе полиции днем 24 января 2020 г. из-за нарушения техники безопасности во время демонтажа обрушилась кирпичная перегородка в спецпомещении для задержанных. В результате погиб 21-летний рабочий. Кроме того, еще один рабочий получил травмы.

Во время предварительного расследования выяснилось, что ремонт в отделе полиции проводили по устной договоренности руководства отдела с рабочими. Назначена строительно-техническая экспертиза.

По факту случившегося начальник областного ГУ МВД России Александр Винников назначил служебную проверку.

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