Самарский НОЦ настраивает сотрудничество науки и бизнеса

Самарский научно-образовательный центр (НОЦ) "Инженерия знаний" при поддержке издания "Коммерсант-Волга" провел конференцию "Наука и бизнес - территория сотрудничества. Лучшие практики региона". В ней приняли участие представители профильных региональных министерств (промышленности и торговли, а также образования и науки), ведущих вузов и крупных производственных компаний региона.

Дошедшая до нас в виде рудимента советских времен модель взаимоотношений науки и бизнеса, связанного с материальным производством, описана в сказке о Курочке Рябе. Как известно, она снесла для своих хозяев "яичко, да не простое - золотое", а те, не поняв, что с ним делать, огорчились. И успокоились, лишь когда Ряба пообещала вскорости снести им простое яйцо - как раз для привычной яичницы.

Крупная, успешно работающая корпорация тоже предпочтет уже освоенные технологии, под которые на годы вперед сверстаны планы, тем неизбежным рискам, которые всегда связаны с освоением инноваций (какие бы золотые яйца они ни сулили).

Конечно, не желая прослыть ретроградом, руководитель такой корпорации выстроит для себя защиту: потребует от разработчика НИОКР гарантий, что его решение работоспособно в принципе, изготовления и апробации опытной партии, технологической проработки, подтверждения возможности получения продукта в промышленных количествах (желательно на имеющемся оборудовании), множества экспертиз и, наконец, технико-экономического обоснования...

Ситуация кажется почти безвыходной: внедрение инноваций в нынешних условиях - это процесс, требующий от разработчиков НИОКР немало сил, средств и, главное, времени. Причем интересы главных участников этого процесса, мягко говоря, не вполне совпадают: ученые озабочены получением нового знания, а бизнес - прибылью от практического использования этого знания. Получается, что сторонам, разговаривающим на разных языках, нужен некий посредник (будь то бизнес-инкубатор, венчурный фонд, технопарк или иной институт развития), который сможет интегрировать науку, образование и материальное производство. Одним из таких посредников-менеджеров, по замыслу региональных властей, должен стать самарский НОЦ.

И задачи перед ним стоят повышенной сложности. Перво-наперво - поиск для каждой ведущейся в регионе НИОКР индустриального партнера, без которого, по словам заместителя министра промышленности и торговли Самарской области Олега Волкова, сегодня не может быть реализован ни один проект.

Чтобы стимулировать проектную деятельность предприятий, в распоряжении властей есть федеральный и региональный фонды развития промышленности, но их ресурсов хватает лишь на ограниченную и выборочную поддержку освоения новых технологий, которые, по признанию замминистра, нужно внедрять не за пять-десять лет, как раньше, а за два-три года.

Ключевую роль при этом играют непрерывное образование и оперативное переобучение сотрудников компаний, о чем свидетельствует развитие корпоративных систем подготовки кадров. О своих достижениях в этой сфере рассказали заместитель гендиректора - директор по связям с общественностью АО "Корпорация "Тольяттиазот" Юлия Петренко и вице-президент по маркетингу АО "ГК "Электрощит" -ТМ Самара" Татьяна Колосунина.

Модератор конференции Даниил Бажин, директор по акселерационным программам АНО "Институт регионального развития" (управляющая компания НОЦ), заметил, что самарским предприятиям, имеющим подразделения за рубежом, зачастую выгоднее именно там заказывать НИОКР вкупе с подготовкой специалистов для их реализации. Минус этого подхода - сложность переключения предприятия на новые направления, тем более если те находятся на стыке разных дисциплин.

В качестве рецепта представитель НОЦ назвал формирование в регионе специальной структуры, которая координировала бы наиболее заметные промышленные инновации.

Партнерство Самарского университета с РКЦ "Прогресс" складывалось десятилетиями, однако их взаимоотношения по сей день не лишены проблем. По словам Максима Борисова, заместителя генконструктора РКЦ "Прогресс" по научной работе, его организация, кроме Самарского университета, сотрудничает по линии НИОКР с другими самарскими вузами (в частности, с СамГТУ, СамГУПС и с Поволжским госуниверситетом телекоммуникаций и информатики), а также с другими научно-технологическими центрами. Однако на ежегодно утверждаемый Роскосмосом перечень НИОКР ассигнуется всего 100 млн рублей.

И в этом - одна из причин недостаточно быстрого внедрения результатов этих работ, а потому РКЦ рассматривает их как задел на будущее, который создается не по обычным договорам, а по соглашениям между сторонами. Самым значимым достижением в этой сфере на "Прогрессе" считают малый космический аппарат "Аист-2Д", предназначенный для дистанционного зондирования Земли. Впрочем, он имеет лишь опытно-технологический характер, а вот до его серийного выпуска дело по разным причинам не доходит.

Основной проблемой вузовского образования Максим Борисов считает сохраняющийся разрыв между учебными программами, с одной стороны, и потребностями его предприятия, с другой. Так, большая часть выпускников на момент прихода в РКЦ не знакома в должной степени ни с самим производством, ни со смежными, но подчас не менее важными, вопросами (такими, например, как режим, документооборот и работа с заказчиком).

Глубже интегрироваться с научно-образовательной сферой региона "Прогрессу" должен помочь НОЦ. Но для этого сторонам (наряду с учебно-лабораторной базой, создаваемой предприятием на вузовских площадях) нужны совместные проекты.

Вот только механизмы такого сотрудничества недостаточно проработаны, и прежде всего с законодательной точки зрения. Сейчас привлечение сторонних исполнителей работ для таких предприятий, которые, как РКЦ, входят в госкорпорации, регулируется федеральными законами N44-ФЗ и N223-ФЗ, а в их рамках отдать часть НИОКР малым компаниям весьма затруднительно. Хотя, по словам Максима Борисова, РКЦ способен генерировать множество заказов для сторонних исполнителей НИОКР, например, для студенческих КБ и стартапов, где молодежь получала бы опыт проектной деятельности.

В ответ Даниил Бажин выразил уверенность, что ресурс НОЦ может оказаться весьма полезным для решения этого комплекса проблем. "Вокруг крупной корпорации должен формироваться пояс небольших исследовательских компаний-стартапов, - заявил он. - Мы будем стремиться, чтобы их инициаторами и участниками были молодые ученые 30-35 лет. И те стартапы, которые соответствуют основным направлениям деятельности НОЦ, мы будем поддерживать: если предприятию нужно будет решить некую научно-технологическую проблему, мы поможем ему создать соответствующий стартап".

Начальник научно-исследовательской части Самарского университета Альберт Гареев обозначил еще одно направление деятельности НОЦ - импортозамещение и обеспечение конкурентоспособности НИОКР. "В рамках НОЦ надо заниматься молодежью, начиная со средних классов школы, посылать ребят на стажировки за рубеж, приглашать к нам на работу авторитетных зарубежных ученых, чтобы в будущем выпускать специалистов, владеющих актуальной информацией сразу в нескольких смежных областях", - заявил он.

"С учетом этих потребностей в НОЦ создается структура для поддержки патентного ландшафта, которая будет определять патентный потенциал НИОКР. Думаем создать экспертный совет с участием независимых экспертов международного уровня, кроме того, в наших планах - создать Центр коммерческого космоса", - отреагировал Даниил Бажин.

Один из результатов создания самарского НОЦ уже налицо: благодаря его поддержке разработчики НИОКР получили возможность выходить на прямое взаимодействие с топ-менеджментом таких корпораций, как Роскосмос, Ростех и РЖД, чтобы из первых рук (минуя дочерние компании) получать экспертизу своих проектов и дорабатывать их в интересах потенциальных индустриальных партнеров.