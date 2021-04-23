В Самаре обнаружили хищение средств, выделенных на проезд льготников

В Самаре возбудили уголовное дело из-за хищения бюджетных денег, выделенных на поездки льготников. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По словам депутата, злоумышленники списывали с транспортных карт льготников средства за фиктивные поездки и таким образом присваивали деньги.

Уголовное дело, как пишет Хинштейн, возбудили по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") в отношении неустановленных сотрудников. По заявлению департамента транспорта Самары в Twitter, речь идет о сотрудниках перевозчика "СамараАвтоГаз".

Напомним, ранее прокуратура уличила ООО "СамараАвтоГаз" в нарушении режима труда и отдыха водителей автобусов, а также оштрафовала за нарушение условий муниципального контракта.