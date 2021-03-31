"СамараАвтоГаз" заплатит за нарушение условий муниципального контракта

В Самаре после прокурорской проверки суд назначил ООО "СамараАвтоГаз" и его директору штраф 330 тыс. рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

15 июля 2016 г. фирма заключила муниципальный контракт и обязалась выполнять перевозки пассажиров по городским маршрутам. В контракте строго определено количество автобусов и расписание их движения. При этом, по данным прокуратуры, "СамараАвтоГаз" не смогло обеспечить достаточное количество транспорта для перевозки пассажиров.

Кроме того, под предлогом снижения количества пассажиров ООО "СамараАвтоГаз" самостоятельно, вопреки установленному порядку, уменьшило количество автобусов на линиях. Повышение времени ожидания транспорта осенью и зимой привело к многочисленным жалобам жителей города.

Во время проверок выяснилось, что в ноябре 2020 г. только на 61 маршруте ООО "СамараАвтоГаз" ежедневно не выполняло от 60 до 114 рейсов. В 2021 г. фирма продолжила допускать аналогичные нарушения.