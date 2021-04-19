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Общество

Прокуратура уличила "СамараАвтоГаз" в нарушениях режима труда и отдыха водителей автобусов

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Кировского района Самары при проверке ООО "СамараАвтоГаз" обнаружила факты нарушения режима труда и отдыха водителей автобусов.

По данным региональной прокуратуры, также выяснилось, что отсутствовали обязательные сведения в путевых листах транспортных средств.

В отношении руководителя службы организации пассажирских перевозок и юридического лица возбудили административные дела.

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