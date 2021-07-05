В Самарской области задержали четырех браконьеров, добывавших раков

В Ставропольском районе Самарской области полицейские при поддержке СОБРа задержали четверых мужчин, незаконно ловивших раков, сообщает региональное ГУ МВД.

В акватории Волги около с. Брусяны четверо безработных мужчин 67, 65, 52 и 34 лет добывали раков с помощью раколовок. Полицейские изъяли более 1400 раков, две лодки и 124 раколовки. Ущерб государству составил более 285 тыс. рублей.

Подозреваемые жители Жигулевска не отрицали вину. Они рассказали, что планировали продать улов в торговые точки. Правоохранители вернули раков в реку.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биоресурсов").