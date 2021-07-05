В Самарской области задержали четырех браконьеров, добывавших раков

В Ставропольском районе Самарской области полицейские при поддержке СОБРа задержали четверых мужчин, незаконно ловивших раков, сообщает региональное ГУ МВД.
В акватории Волги около с. Брусяны четверо безработных мужчин 67, 65, 52 и 34 лет добывали раков с помощью раколовок. Полицейские изъяли более 1400 раков, две лодки и 124 раколовки. Ущерб государству составил более 285 тыс. рублей.
Подозреваемые жители Жигулевска не отрицали вину. Они рассказали, что планировали продать улов в торговые точки. Правоохранители вернули раков в реку.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биоресурсов").
Последние комментарии
Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела