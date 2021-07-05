Адвокат Андрей Карномазов: "Делая заявление о 15 миллионах, Рясков явно был не в своем уме"

В субботу, 3 июля, в своей самарской квартире была найдена убитой 33-летняя адвокат Екатерина Сокирская. Корреспондент Волга Ньюс поговорил о произошедшем с ее коллегой Андреем Карномазовым, защищавшим Екатерину по делу об отравлении ее первого супруга банкира Дмитрия Пузикова и добившимся оправдательного приговора.

- Сейчас СМИ и блогеры широко освещают случившееся, и некоторые вводят в тексты обороты о прилетевшем Кате бумеранге. Что вы думаете по этому поводу?

- Я всегда считал и считаю её невиновной в убийстве Пузикова. Поэтому ни о каком бумеранге речи идти не может. Случилась трагедия. Катя была роковой красавицей. Как тут не вспомнить, что красота — страшная сила. Жизнь ее оказалась короткой и яркой.

Мне кажется, ей не нужно было оставаться в Самаре и вообще в России. Я, честно говоря, ожидал, что после оправдания она уедет за границу, тем более, с ее знанием английского. Еще больше я был удивлен, когда она решила получить статус адвоката и вернуться в ту систему, из которой с таким неимоверным трудом выкарабкалась.

- Какой самый сильный аргумент был у вас в выступлении в апелляции в 2017 году, который, по вашему мнению, мог повлиять на судей, подвигнув их на оправдание?

В Самаре найдена убитой адвокат Екатерина Сокирская Утром в субботу, 3 июля, в своей квартире на ул. Садовой в Самаре найдена мертвой 32-летняя адвокат Екатерина Сокирская, вдова банкира Дмитрия Пузикова, сообщают источники Волга Ньюс.

- Был комплекс аргументов. Совершенно невероятно, чтобы 23-летняя выпускница юрфака смогла где-то найти такой редкий яд, как таллий. Два генерала ФСБ ответили следствию, что понятия не имеют, где его можно взять. Полтора десятка фармацевтов, агрономов, химиков, допрошенных в суде, заявили о том же.

- У вас есть ответ на вопрос почему правоохранители не смогли найти или даже не искали настоящего убийцу Пузикова?

- Следствие считает, что органы не ошибаются, поэтому никогда не станет уличать себя в обратном. Тем более, собственными руками.

- Вас как-то может задеть заявление Ряскова о 15-миллионной взятке?

- Меня это задевает только профессионально. Такие заявления обесценивают работу адвокатов. В кои-то веки суд вынес оправдательный приговор по резонансному делу, а теперь его шельмуют с той стороны, откуда никто и не ожидал.

Делая заявление о 15 миллионах, Алексей явно был не в своем уме. Последующие события это подтвердили.

- Вы считаете, что Рясков мог быть невменяем?

- Я не исключаю этого. Он точно потерял голову. На видео про 15 миллионов я увидел сильно постаревшего Алексея, который явно находился в полувменяемом состоянии. Было видно, что его одолевали душевные мучения. Это был шаг отчаявшегося человека, который перешагнул какую-то грань. У меня сразу возникла тревога и за него самого, и за Катю. Развязка наступила в этот же день.