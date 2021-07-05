Адвокат Андрей Карномазов: "Делая заявление о 15 миллионах, Рясков явно был не в своем уме"

В субботу, 3 июля, в своей самарской квартире была найдена убитой 33-летняя адвокат Екатерина Сокирская. Корреспондент Волга Ньюс поговорил о произошедшем с ее коллегой Андреем Карномазовым, защищавшим Екатерину по делу об отравлении ее первого супруга банкира Дмитрия Пузикова и добившимся оправдательного приговора.
- Сейчас СМИ и блогеры широко освещают случившееся, и некоторые вводят в тексты обороты о прилетевшем Кате бумеранге. Что вы думаете по этому поводу?
- Я всегда считал и считаю её невиновной в убийстве Пузикова. Поэтому ни о каком бумеранге речи идти не может. Случилась трагедия. Катя была роковой красавицей. Как тут не вспомнить, что красота — страшная сила. Жизнь ее оказалась короткой и яркой.
Мне кажется, ей не нужно было оставаться в Самаре и вообще в России. Я, честно говоря, ожидал, что после оправдания она уедет за границу, тем более, с ее знанием английского. Еще больше я был удивлен, когда она решила получить статус адвоката и вернуться в ту систему, из которой с таким неимоверным трудом выкарабкалась.
- Какой самый сильный аргумент был у вас в выступлении в апелляции в 2017 году, который, по вашему мнению, мог повлиять на судей, подвигнув их на оправдание?
- Был комплекс аргументов. Совершенно невероятно, чтобы 23-летняя выпускница юрфака смогла где-то найти такой редкий яд, как таллий. Два генерала ФСБ ответили следствию, что понятия не имеют, где его можно взять. Полтора десятка фармацевтов, агрономов, химиков, допрошенных в суде, заявили о том же.
- У вас есть ответ на вопрос почему правоохранители не смогли найти или даже не искали настоящего убийцу Пузикова?
- Следствие считает, что органы не ошибаются, поэтому никогда не станет уличать себя в обратном. Тем более, собственными руками.
- Вас как-то может задеть заявление Ряскова о 15-миллионной взятке?
- Меня это задевает только профессионально. Такие заявления обесценивают работу адвокатов. В кои-то веки суд вынес оправдательный приговор по резонансному делу, а теперь его шельмуют с той стороны, откуда никто и не ожидал.
Делая заявление о 15 миллионах, Алексей явно был не в своем уме. Последующие события это подтвердили.
- Вы считаете, что Рясков мог быть невменяем?
- Я не исключаю этого. Он точно потерял голову. На видео про 15 миллионов я увидел сильно постаревшего Алексея, который явно находился в полувменяемом состоянии. Было видно, что его одолевали душевные мучения. Это был шаг отчаявшегося человека, который перешагнул какую-то грань. У меня сразу возникла тревога и за него самого, и за Катю. Развязка наступила в этот же день.
Последние комментарии
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?
Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!