На трассе в Самарской области продавали поддельные справки об отсутствии коронавируса

В Самарской области задержали подозреваемую в подделке медицинских справок с результатами тестов на коронавирус, сообщает региональное ГУ МВД.

В Большечерниговском районе на федеральной трассе правоохранители обнаружили автобус, в котором сбывали поддельные медицинские справки с отрицательными результатами тестов на COVID-19. "Бизнес" работал круглосуточно. Стоимость одной такой справки составляла 1,5 тыс. рублей.

Полицейские задержали находившуюся в салоне автобуса жительницу Оренбургской области. По версии оперативников, она выдавала медсправки. Подозреваемая не имеет медицинского образования и специальных знаний, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ.

С места происшествия изъяли журнал записей продаж, тестовые наборы, бланки медицинских документов с печатями, а также несколько заполненных справок с отрицательными результатами теста на коронавирус. Предварительное расследование продолжается.