В Самаре будут судить парня, устроившего стрельбу на детской площадке

В Самаре завершили расследование уголовного дела 17-летнего местного жителя, которого обвиняли в хулиганстве с использованием оружия, сообщает региональное СУ СК РФ.

Напомним, по версии следствия, 13 апреля 2021 г. молодой человек из квартиры на ул. Свободы не менее двух раз стрелял из пневматической винтовки в сторону 14-летнего подростка, находившегося у карусели на детской площадке.

Пострадавший получил легкие травмы.

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение. Скоро уголовное дело направят в суд для рассмотрения.