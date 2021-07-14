В Самарской области задержали очередного браконьера, ловившего раков

В Шигонском районе Самарской области задержали 52-летнего мужчину, незаконно ловившего раков, сообщает региональное ГУ МВД.

Житель Тольятти с помощью нитчатой сети длиной 30 м, что запрещено, ловил раков на реке Уса около с. Муранка. Ущерб, причиненный государству, составил более 6 тыс. рублей.

Задержанный не отрицал вину. Улов изъяли и вернули в естественную среду обитания.

Подозреваемый не работает и ранее был судим за кражу и оскорбление представителя власти. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биоресурсов").