В Тольятти разыскивают трех парней, расплатившихся чужой банковской картой

В Тольятти полиция разыскивает молодых людей, укравших деньги с чужой банковской карты, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

24 июня местный житель сообщил правоохранителям, что потерял банковскую карту, а потом со счета списали более 7 тыс. рублей. По ст. 158 УК РФ ("Кража") возбудили уголовное дело.

Полицейские выяснили, что картой потерпевшего расплачивались вечером в продовольственном магазине в Автозаводском районе. На записях камер видеонаблюдения запечатлены трое подозреваемых молодых людей.

Приметы подозреваемых:

1) мужчина, на вид 18-20 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, светлые прямые волосы средней длины, был одет в белую футболку, шорты песочного цвета, черные кроссовки с белой подошвой, при себе имел черную сумку с плечевым ремнем;

2) мужчина, на вид 18-20 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, светлые прямые волосы средней длины, был одет в синюю футболку с длинным рукавом, синие джинсовые шорты, черные кроссовки, пи себе имел черную сумку с плечевым ремнем;

3) мужчина, на вид 18-20 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, светлые прямые волосы средней длины, был одет в оранжевую футболку с черной и белой полосами на спине, светло-бежевые шорты и черные кроссовки с белой подошвой.

Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о подозреваемых, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-(848)-2-30-37-02, 8-(848) 2-93-46-27 или в ОУР ОП № 22 У МВД России по Тольятти 8-967-492-99-94 или 112.