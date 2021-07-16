В Тольятти разыскивают трех парней, расплатившихся чужой банковской картой

В Тольятти полиция разыскивает молодых людей, укравших деньги с чужой банковской карты, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
24 июня местный житель сообщил правоохранителям, что потерял банковскую карту, а потом со счета списали более 7 тыс. рублей. По ст. 158 УК РФ ("Кража") возбудили уголовное дело.
Полицейские выяснили, что картой потерпевшего расплачивались вечером в продовольственном магазине в Автозаводском районе. На записях камер видеонаблюдения запечатлены трое подозреваемых молодых людей.
Приметы подозреваемых:
1) мужчина, на вид 18-20 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, светлые прямые волосы средней длины, был одет в белую футболку, шорты песочного цвета, черные кроссовки с белой подошвой, при себе имел черную сумку с плечевым ремнем;
2) мужчина, на вид 18-20 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, светлые прямые волосы средней длины, был одет в синюю футболку с длинным рукавом, синие джинсовые шорты, черные кроссовки, пи себе имел черную сумку с плечевым ремнем;
3) мужчина, на вид 18-20 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, светлые прямые волосы средней длины, был одет в оранжевую футболку с черной и белой полосами на спине, светло-бежевые шорты и черные кроссовки с белой подошвой.
Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о подозреваемых, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-(848)-2-30-37-02, 8-(848) 2-93-46-27 или в ОУР ОП № 22 У МВД России по Тольятти 8-967-492-99-94 или 112.
Последние комментарии
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?
Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.