В Борском районе пьяный пожилой мужчина на мотороллере попал под уголовное дело

Во время патрулирования Борского района сотрудники ДПС остановили мотороллер "Муравей", двигавшийся с нарушением правил дорожного движения. У транспортного средство отсутствовали государственные регистрационные знаки, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Во время общения с 66-летним водителем правоохранители обратили внимание, что у него присутствуют признаки опьянения. Полицейские отстранили мужчину от управления транспортным средством и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Исследование показало, что водитель сел за руль после употребления алкоголя. Мужчина не стал отрицать данный факт.

В ходе установления личности нарушителя выяснилось, что в ноябре 2019 года он привлекался к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов и лишил права управления транспортными средствами на два года.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".