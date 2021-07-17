В Борском районе пьяный пожилой мужчина на мотороллере попал под уголовное дело

Во время патрулирования Борского района сотрудники ДПС остановили мотороллер "Муравей", двигавшийся с нарушением правил дорожного движения. У транспортного средство отсутствовали государственные регистрационные знаки, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Во время общения с 66-летним водителем правоохранители обратили внимание, что у него присутствуют признаки опьянения. Полицейские отстранили мужчину от управления транспортным средством и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Исследование показало, что водитель сел за руль после употребления алкоголя. Мужчина не стал отрицать данный факт.
В ходе установления личности нарушителя выяснилось, что в ноябре 2019 года он привлекался к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов и лишил права управления транспортными средствами на два года.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".
Последние комментарии
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?
Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.