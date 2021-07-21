В Тольятти 14 человек отравились после еды в гостинице

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении сотрудников ООО, занимающегося предоставлением горячего питания. Их подозревают по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области