Полицейские изъяли наркотики во время рейда в тольяттинском баре

В Тольятти полицейские нашли наркотики в местном баре, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители со служебно-разыскной собакой проверили танцпол, зал и служебные помещения развлекательного заведения в Центральном районе. В это время в баре находилось около 100 посетителей и работников. 33 человека направили на медицинское освидетельствование. Пять посетителей, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования, привлекли к административной ответственности по ст. 6.9.1. ("Уклонение от прохождения диагностики наркомании").

Также в заведении изъяли три свертка с мефедроном и марихуаной, общей массой около 2 грамм. В связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт психотропных веществ").