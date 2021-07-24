У сельчанина из Самарской области нашли 600 г конопли на чердаке

В Борском районе Самарской области полицейские изъяли у местного жителя 600 грамм конопли, сообщает региональное ГУ МВД.

Правоохранители нашли пакеты и свертки с запрещенным веществом, а также части высушенных растений на чердаке дома 60-летнего мужчины.

Подозреваемый рассказал, что в 2019 и 2020 гг. собрал растение для личного употребления. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело.