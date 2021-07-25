В Тольятти задержали подозреваемого в краже из церковной лавки

Тольяттинские полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи из церковной лавки, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Вечером 30 июня злоумышленник проник в помещение торговой точки в ТЦ на ул. Ленинградской и унес серебряные цепочки. Ущерб составил более 10 тыс. рублей.

Подозрительного мужчину заметил один из посетителей ТЦ. Он отобрал у него коробку, которую вор забирал из прилавка церковной лавки. То, что злоумышленник унес еще и цепочки, очевидец не заметил.

Через три дня полицейские задержали 42-летнего ранее судимого местного жителя. Его отпечатки пальцев совпали с обнаруженными на месте происшествия. Тольяттинец признал вину и согласился сотрудничать со следствием. Он рассказал, что проходил мимо церковной лавки, в которой не было продавца, зато были украшения в витрине с несложным замком. Похищенное подозреваемый продал в ломбарде.