Ранее судимый тольяттинец вновь попал в поле зрения полиции, обокрав двоюродную сестру

В полицию Тольятти обратилась 30-летняя местная жительница. Она сообщила, что из ее квартиры похищены ноутбук и золотые украшения. Сумму ущерба заявительница оценила в 50 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители на месте осмотрели место происшествия, опросили потерпевшую. Выяснилось, что когда она обнаружила пропажу, когда вернулась домой с дачи. Полиция установила, что в квартире вместе с потерпевшей проживал ее двоюродный 28-летний брат, но последние несколько дней не появлялся дома. Также полиция обнаружила, что ранее тольяттинец уже привлекался к уголовной ответственности.

Сотрудники уголовного розыска установили круг знакомых подозреваемого и возможные места его появления. На следующий день подозреваемого задержали на одной из улиц города Тольятти.

Во время допроса тот признал вину и рассказал, что сдал похищенное в ломбард, деньги потратил на личные нужды.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".