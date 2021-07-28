В Ставропольском районе безработный мужчина хранил дома 300 граммов марихуаны

В полицию Ставропольского района обратились жители села Жигули, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Они сообщили, что местный 32-летний безработный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

При проверке информация подтвердилась. Правоохранители в присутствии понятых изъяли пакет с веществом растительного происхождения зелёного цвета. Экспертиза показала, что это марихуана массой около 300 граммов.

Задержанный пояснил, что хранил наркотик для личного употребления. Данная версия в настоящий момент тщательно проверяется стражами правопорядка.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, растений, содержащих наркотические средства в крупном размере".