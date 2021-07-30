Полицейского из Самары подозревают в убийстве 15-летней девушки

В Самаре возбудили уголовное дело по факту убийства 15-летней девушки. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 29 июля, около 22:30, в пос. Петра Дубрава Волжского района было обнаружено тело девушки 2006 года рождения с множественными травмами.

Подозреваемый — сотрудник полиции. Мужчина задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Врио начальника ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Андрей Токарев назначил по факту случившегося служебную проверку. Если вину полицейского докажут, его уволят из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам.

По данным baza.io, речь подозреваемым является подполковник полиции — начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности. Погибшая якобы была его любовницей. Предположительно их отношения испортились и девушка угрожала рассказать всем об их связи. Также baza.io сообщает, что некая женщина видела, как подозреваемый после случившегося сел в белую Toyota и уехал. Якобы оперативники вышли на полицейского именно через хозяина автомобиля.

Помимо этого, канал Life Shot сообщает, что подполковник полиции не признает вину и утверждает, что он ехал с рыбалки и случайно сбил школьницу. Якобы он хотел поднять девушку, но очевидцы начали кричать, из-за чего мужчина испугался и уехал. Также, по предварительным данным, озвученным Life Shot, после убийства полицейский утопил в озере прицеп. Его якобы уже вытащили, а внутри нашли окровавленную одежду.

Кроме того, канал сообщает, что девушка жила с отцом и в последнее время пару раз в неделю поздно вечером ходила на пробежку.