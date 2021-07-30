Полицейского из Самары подозревают в убийстве 15-летней девушки

В Самаре возбудили уголовное дело по факту убийства 15-летней девушки. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
По версии следствия, 29 июля, около 22:30, в пос. Петра Дубрава Волжского района было обнаружено тело девушки 2006 года рождения с множественными травмами.
Подозреваемый — сотрудник полиции. Мужчина задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
Врио начальника ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Андрей Токарев назначил по факту случившегося служебную проверку. Если вину полицейского докажут, его уволят из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам.
По данным baza.io, речь подозреваемым является подполковник полиции — начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности. Погибшая якобы была его любовницей. Предположительно их отношения испортились и девушка угрожала рассказать всем об их связи. Также baza.io сообщает, что некая женщина видела, как подозреваемый после случившегося сел в белую Toyota и уехал. Якобы оперативники вышли на полицейского именно через хозяина автомобиля.
Помимо этого, канал Life Shot сообщает, что подполковник полиции не признает вину и утверждает, что он ехал с рыбалки и случайно сбил школьницу. Якобы он хотел поднять девушку, но очевидцы начали кричать, из-за чего мужчина испугался и уехал. Также, по предварительным данным, озвученным Life Shot, после убийства полицейский утопил в озере прицеп. Его якобы уже вытащили, а внутри нашли окровавленную одежду.
Кроме того, канал сообщает, что девушка жила с отцом и в последнее время пару раз в неделю поздно вечером ходила на пробежку.
Последние комментарии
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?
Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.