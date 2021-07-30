На самарском пляже нашли сумку с телом мертвой женщины

В Самаре возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Из-за обнаруженного трупа женщины.

По версии следствия, 29 июля, примерно в 19:50 на пляже в районе Вилоновского спуска была обнаружена транспортная сумка с телом женщины со связанными конечностями. Личность погибшей устанавливают.

Расследование уголовного дела продолжается.