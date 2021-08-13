Екатерина Сокирская вновь стала героиней передачи Андрея Малахова

В Москве состоялась запись телепрограммы Андрея Малахова, посвященная трагедии, случившейся с самарским адвокатом Екатериной Сокирской. В студии мать и подруги погибшей, а также ее адвокат и адвокат ее убийцы обсуждали проблемы в семейных отношениях Екатерины и Алексея Ряскова, приведших к трагическому финалу.

Несколько лет назад Малахов уже выпускал в эфир три программы, героиней которых была Екатерина, тогда носившая фамилию Пузикова. Первый раз интерес к ней возник из-за подозрений в убийстве первого мужа, затем было счастливое освобождение из тюрьмы, а на этот раз разговор вновь шел об убийстве, но уже ее самой.

"Так совпало, что запись программы прошла в сороковой день после смерти Екатерины… — рассказал корреспонденту Волга Ньюс адвокат Андрей Карномазов. — В студии также были затронуты вопросы, возникшие в последнее время вокруг дела об отравлении банкира Пузикова. Запись прошла при высоком накале страстей, и думаю, что после просмотра зрителям в этой неординарной истории многое станет понятнее".

В ближайшие дни сюжет выйдет в эфире федерального телеканала "Россия-1".