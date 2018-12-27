Перед Новым годом выйдет передача Андрея Малахова с Екатериной Пузиковой (Сокирской)

В конце недели (27–29 декабря) на втором канале Российского телевидения выйдет в эфир передача Андрея Малахова, посвященная подведению итогов их работы в 2018 году. В записи программы приняла участие самарчанка Екатерина Пузикова (Сокирская), которая была героиней нескольких передач в связи с незаконным уголовным преследованием.

Напомним, более пяти лет молодую женщину обвиняли в отравлении мужа, однако в конце 2017 г. она была полностью оправдана за непричастностью к преступлению. Теперь Екатерина Сокирская (Пузикова) получила статус адвоката и участвует в уголовном процессе по делу тольяттинского полицейского Владимира Шапшова.

"Я рассказала зрителям, чем сейчас занимаюсь, как наладилась моя жизнь, — сообщила корреспонденту Волга Ньюс Екатерина. — Рассказала, что завела свой правозащитный сайт, где будут освещаться проблемные судебные процессы, идущие в нашей области. Что надеюсь на поддержку коллег — адвокатов, которых приглашаю принять участие в обсуждении на моем сайте различных наболевших вопросов нашего правосудия".

По словам Сокирской, в передаче примут участие около десятка человек, которым Андрей Малахов помог разрешить их трудные жизненные ситуации.