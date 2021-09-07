В больницах региона увеличат количество коек для больных коронавирусом

В больницах Самарской области увеличат количество коек для больных COVID-19. Об этом накануне в ходе заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции рассказала замминистра здравоохрарнения Татьяна Сочинская.

По ее словам, в связи с ростом заболеваемости и количеством госпитализированных, дополнительно в течение недели развернуто 262 койки. Активно работает госпиталь в Безенчуке.

В планах открытие на этой неделе еще 300 коек в городской клинической больнице № 1 г. Тольятти и дополнительных 38 коек в больнице им. В. Д. Середавина.

"Количество пациентов, в том числе и по степени тяжести, часто обусловлено возрастной структурой. Более тяжело протекает заболевание у лиц старше 60 лет, и особенно у непривитых", — отметила Татьяна Сочинская.

По данным областного управления Роспотребнадзора, ситуация в Самарской области продолжает оставаться напряженной. За прошедшие сутки зарегистрирован 461 случай заболеваемости коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости в регионе составил 14,49 на 100 тыс. населения.

Как доложила руководитель ведомства Светлана Архипова, суточный темп прироста заболеваемости составляет 0,5%, еженедельный — 0,49%.

437 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 24 человека — при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Всего с начала года зарегистрировано 361050 случаев заболевания новой инфекцией. Показатель составляет 1920 на 100 тыс. населения. Наибольшее количество заболевших отмечается в Самаре, Тольятти, Сызрани.

За 35 неделю отмечается рост заболеваемости в шести возрастных группах: в группе до года на 43,5%; 7-14 лет на 11,4%; 18-29 лет на 9,3%; 30-49 на 1,3%, 50-64 года на 1,1%; в группе старше 65 лет на 10, 6%.

В остальных двух возрастных группах отмечается снижение: с 1 года до 6 лет на 11,9%; с 15-17 лет на 14,1%.

Структура заболевших по социальному статусу: 31,4% пришлось на работающих, неработающих — 27%, пенсионеров — 29%.

Наибольшее количество заболевших отмечается среди работников сферы услуг, а также у офисных сотрудников.

"Нам удалось избежать взрывного роста заболеваемости, но обстановка остается достаточно напряженной, мы находимся на стабильно высоких показателях. В связи с этим мы должны направить основные усилия на лечение и профилактику новой коронавирусной инфекции, основной задачей здесь, конечно, является вакцинация", — отметил Виктор Кудряшов.

Стоит отметить, что все лечебные учреждения обеспечены необходимым запасом лекарственных средств.

На сегодняшний день первую вакцинацию выполнили 1053605 человек, завершили второй этап вакцинации 958070 человек. Исполнение плана по вакцинации составило 51,7%. В Самарской области этот показатель выше, чем по стране. Процент использования вакцины 81%. Вакцина есть везде и в необходимом количестве.

По итогам оперштаба председатель областного Правительства дал поручение проанализировать динамику вакцинации среди работников промышленных предприятий, педагогических, медицинских работников, изучить, как меняется ситуация и выяснить причины отказов сотрудников от прививок в отдельных случаях.

Члены оперативного штаба также рассмотрели возможность проведения общественных торжественных и спортивных мероприятий. Исходя из анализа показателей, влияющих на ограничение массовых мероприятий, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют не проводить мероприятий с участием более 1000 человек, а в отношении разрешенных к проведению тщательно соблюдать все необходимые меры безопасности, в первую очередь масочный режим и социальное дистанцирование.