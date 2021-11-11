Предпринимательницу из Самарской области винят в смерти подростка, влезшего в подстанцию

В Самарской области в суд направили уголовное дело 45-летней жительницы Жигулевска, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности.

В июле 2020 г. индивидуальный предприниматель арендовала под производство помещения, в том числе трансформаторную подстанцию. По версии следствия, женщина не обеспечила безопасность, в том числе на входной двери в подстанцию не было предупреждающих знаков и запорных устройств.

А 28 августа 2021 г. 17-летний подросток проник в помещение трансформаторной подстанции и погиб от удара током.